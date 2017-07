Buscan criminalizar por disparos al aire

Weslaco, Tx.- El representante estatal Armando Martínez, confirmó que volverá a presentar ante la Cámara de Diputados su proyecto de ley que busca criminalizar los disparos al aire a manera de celebración, esto durante la próxima sesión legislativa en 2019.

Martínez presentó originalmente el proyecto de ley durante la sesión legislativa 85, pero no hubo ni siquiera espacio para ser discutida.

Martínez fue herido en la cabeza por una bala perdida durante la celebración del Año Nuevo 2017, y a raíz de esta experiencia dijo que su objetivo es lograr que la ley sea aprobada para hacer la comunidad más segura.

“Muchos de mis colegas republicanos y demócratas me han dicho que me apoyarán, y hubo molestia porque no se le dio espacio para discutir la iniciativa”, dijo Martínez.

Como el funcionario, muchas personas están expuestas a serias lesiones y hasta corren el peligro de morir, a causa de balas perdidas, disparadas durante celebraciones tradicionales, y las autoridades están de acuerdo con que éstas prácticas deben de terminar.

Con las libertades que cuentan los norteamericanos para portar armas, con espacios para practicar, y la posibilidad de ir de cacería, hacer disparos al aire a diestra y siniestra solo representa un verdadero riesgo para la comunidad.