Buscan un puesto en la política

Trataré de compaginar todo, de manera que no afecte. Soy independiente, soy dueño de mis tiempos, puedo agendar luchas y ciertas cosas, pero sí creo que me de tiempo* Blue Demon Jr., Luchador

La tercia de enmascarados fue reclutada por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), el cual tiene como dirigente nacional a José Fernando González Sánchez y a Pedro Pablo de Antuñano como estatal en la Ciudad de México.

El ex Príncipe de Plata y Oro fue registrado como candidato a la Alcaldía Cuauhtémoc.

Nací en la Cuahutémoc y siempre he estado aquí, y es momento de regresar algo de lo tanto que me ha dado mi gente. Me propongo ser un mejor ciudadano de lo que he sido y por mi alcaldía lo daré todo* Carístico Jr., Luchador