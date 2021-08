Buscan trabajadores de Educación ´tirar´ Reforma

"El salario mínimo no incide en las pensiones, no se va a determinar por salarios mínimos, ese es el origen de este conflicto jurídico que se dio en esta Reforma de enero de 2016 con el ex presidente Enrique Peña Nieto", señaló el representante de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia.

El representante de los maestros y padres de familia dijo que deberá ser la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quien deberá elaborar la contrarreforma, algo similar a lo ocurrido con la Reforma Educativa del sexenio peñanietista la cual fue revertida en la actualidad a instancias del presidente Andrés Manuel López Obrador.