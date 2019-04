Buscan todavía a mujer desaparecida en 1993. Programa casos sin resolver

McAllen, Tx.- El Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, solicita la ayuda del público para resolver la desaparición de Stephane Meeks Henderson, la cual ocurrió en 1993, y se ofrece una recompensa de hasta 6,000 dólares por información que conduzca al arresto de los responsables, como parte del programa de casos sin resolver de las autoridades estatales.

Henderson tenía 21 años cuando desapareció de su casa en Levelland, Texas, el 27 de noviembre de 1993. Había llamado a su abuela para que la recogiera en la casa, pero Henderson se había ido cuando llegó su abuela. El esposo de Stephane, Ricky Don Henderson, dijo a las autoridades que se había ido con amigos de Hobbs, Nuevo México.

Henderson no ha sido vista desde este día en noviembre de 1993. Este mes cumpliría 46 años. Los Rangers de Texas solicitan la ayuda del público para cualquier información que los lleve a evidencia en este caso o información que ayude a resolver este delito.

Para ser elegibles para las recompensas en efectivo, los informantes deben proporcionar información a las autoridades llamando a la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477).

Las personas también pueden enviar información a través del sitio web de casos sin resolver de los Texas Rangers, o llamando al 1-800-346-3243 (línea directa de personas desaparecidas del DPS).

Como parte de un programa de concientización pública del DPS, un caso del Programa de Investigación de Crímenes No Resueltos se presenta cada dos meses para generar nuevas pistas de investigación. La recompensa de Texas Crime Stoppers se incrementa hasta 6,000 dólares para el caso presentado, con la esperanza de que la recompensa más alta genere pistas adicionales.

El Programa de investigación de crímenes no resueltos de los Texas Ranger fue creado para ayudar a las agencias policiales de Texas a investigar homicidios no resueltos o crímenes violentos en serie. Dado que no existe un estatuto de limitaciones para el delito de asesinato, los investigadores persiguen estos casos para una resolución exitosa o hasta que no quede ninguna pista viable.