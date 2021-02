Buscan su lugar

Jay-Z, Foo Fighters , Tina Turner y Iron Maiden figuran este año entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll , una lista fuertemente femenina de 16 artistas que incluyen por primera vez a The Go-Go´s, Mary J. Blige y Dionne Warwick.

Los artistas son elegibles a una nominación 25 años después del lanzamiento de su primera grabación oficial. Jay-Z y Foo Fighters están entre aquellos que eran elegibles por primera vez, mientras que entre los primeros que recibieron su primera candidatura están Blige, The Go-Go´s, Iron Maiden, Warwick y el pionero del afrobeat Fela Kuti.

VA DE NUEVO

Varios candidatos buscan por segunda vez un lugar en el salón. Turner sería incorporada por segunda ocasión, pues ya lo fue como parte de Ike & Tina Turner en 1991. La nominada Carole King ya fue incorporada como compositora y esta vez lo haría como intérprete. El vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, también es miembro ya como parte de Nirvana.

De ser elegidas, King y Turner serían la segunda y tercera artista femenina en ser doblemente incorporadas, tras la elección en 2019 de Stevie Nicks, quien ya era miembro con Fleetwood Mac.

"Esta notable papeleta refleja la diversidad y profundidad de los artistas y la música que el Salón de la Fama del Rock & Roll celebra", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado emitido el miércoles. "Estos nominados han tenido un impacto indeleble en el panorama sónico del mundo e influenciado a incontables artistas que les han seguido".

Otros nominados este año son Kate Bush, Devo, Chaka Khan, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine y Todd Rundgren. LL Cool J recibió su sexta postulación y Chaka Khan su tercera como solista.

Los homenajeados del 2021 se anunciarán en mayo.