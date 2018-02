Buscan seis la alcaldía de Reynosa por Morena

NOTICIAS RELACIONADAS Disputarán Rigoberto y Zertuche candidatura por alcaldía de Reynosa

CD. VICTORIA, Tam.-Por lo menos seis aspirantes buscarán la candidatura a lamunicipal depor parte de Morena entre los que destacan el exdiputado local por el PRI, Rigoberto Garza Faz, el excandidato del PRD a una diputación y lade, Armando Zertuche Zuani, y el abogado Mauro de la Fuente, Jurídico del Comité Ejecutivo Municipal.

El período para los registros a las alcaldías es este miércoles de las 10 a las 18 horas en el Comité Ejecutivo Estatal en Ciudad Victoria, dijo el secretario de Comunicación y Propaganda de la dirigencia estatal, Juan Guillermo Nolasco Aoyama, quien agregó que el pasado mes de diciembre fueron los registros a las candidaturas al Senado de la República en la Ciudad de México.

"Para diputados del primero al 18 de febrero, lo más probable es que sea en la Ciudad de México por ser un proceso federal", hasta el mediodía de este miércoles iban más de cien aspirantes registrados a las candidaturas a Presidente Municipal y Síndicos, "son muchos los aspirantes de muchos municipios y cada militante tiene su aspiración".

El registro se llevó a cabo mediante la Comisión Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido donde la dirigencia estatal solamente ayudó en la organización de los registros, "es la Comisión Nacional de Elecciones la que tiene el control del proceso", cabe mencionar que al término de los registros habrán de reservarse los nombres de los aspirantes.

Zertuche Zuani por su parte dijo confiar en el proceso interno el cual se llevará a cabo mediante el método de encuesta entre los diferentes aspirantes a dicha candidatura, "desde que me salí del PRI no me volví a afiliar a ningún partido, fui invitado las tres veces que participé, fui invitado como candidato externo y lo que me lleva nuevamente a insistir es la vocación".

Por su parte el el Jurídico del comité municipal de Morena reynosense pidió el respaldo de la militancia para candidatos propios de ese partido, "hay otros personajes que quieren colgarse de la bandera de Morena y no lo vamos a permitir", el partido del Movimiento de Regeneración Nacional cuenta con una fuerza superior a los 10 mil militantes en este municipio.

Armando Zertuche Zuani, aspirante a la alcaldía de Reynosa por Morena

Mauro de la Fuente, aspirante a la alcaldía de Reynosa por Morena