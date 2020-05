Buscan revaluar caso de colonia

Legisladores locales buscarán diálogo con instancias como la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), para ver el tema de la regularización del sector 10 de Mayo, que está irregular desde hace alrededor de 20 años.

Juanita Sánchez Jiménez, diputada local, dijo que pedirán a CILA revalorice y haga estudio de ese sector, para ver la forma de legalizar a las 606 familias, aunque a las que les cortaron la luz fueron 350.

"Vamos a buscar una reunión con CILA, ya que estamos pidiendo que hagan una revaloricen de la colonia 10 de mayo, ya que hay otras colonias que también están ahí asentadas, que revaloren, que haga un estudio y vea la factibilidad y comenzar con los trámites de regularización", dijo.

La legisladora local recalcó que las familias no quieren salirse de ese sector, por lo que ahora van a ver la forma de apoyarlos.

Una opción es hablar con instancias para que se pongan medidores comunitarios, pero es un trámite que se lleva tiempo, pero también se esta viendo como opción, mientras se analiza la legalización del sector.

La legisladora señaló que además la CFE está haciendo altos cobros a los usuarios, pero las autoridades señalan que la dependencia federal, señaló que el alza se debe a que están en sus hogares ante la pandemia.

"Siento que eso no es correcto mucha familias que se han acercado y tienen abanico de aspas y señalan que si quieren que ya no prendan no el abanico, siento que es algo indebido, algo injusto, estamos trabajando en conjunto para ver todos estos temas", recalcó.

Lo que se pide es que no se cobre la luz, dos o tres, ya que no hay empleo ante la pandemia, sobre todo los que están informales.