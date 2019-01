Buscan reubicar el Hospital Civil. Atora el cambio falta de 900 mdp

En caso de que no salga (el recurso) para este año veremos la manera de que podamos ingresarle un poco de recursos para que podamos hacer las áreas más operativas, más adecuadas . Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- A pesar que desde el 2017 se viene planteando la reubicación del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ de esta capital hacia un nuevo edificio, no se cuenta aún con los 900 millones de pesos para concretar dicha tarea, recordó la secretaria deGloria de Jesús Molina Gamboa, por lo cual será necesario continuar en el mismo predio que desde hace 129 años.

"Este hospital ha sido mantenido con el clima, ha sido mantenido en casa de máquinas, a lo mejor no se ve porque no está pintado porque no tiene alguna remodelación, porque no estamos invirtiendo dinero en un lugar que se va a sustituir". El año pasado fueron rehabilitadas las áreas de Urgencias y Cocina de ese inmueble.

Agregó que otro Hospital General que tiene planes de reubicación es el ubicado en la ciudad de Nuevo Laredo, el cual incluso ya cuenta con un proyecto.

"Como no hay manera que ahorita haya salido la sustitución de este hospital para hacerlo nuevo, veremos la posibilidad de que las cosas que se necesitan", aseguró que actualmente el hospital opera con normalidad y reitero que este recibe mantenimiento constante.

"En caso de que no salga (el recurso) para este año veremos la manera de que podamos ingresarle un poco de recursos para que podamos hacer las áreas más operativas, más adecuadas", apuntó la doctora Molina Gamboa.

Actualmente el Hospital Civil de Ciudad Victoria cuenta con 88 camas censables, en este se realizan cirugías de segundo y tercer nivel y cuenta con 800 trabajadores de base de los cuales 80 son médicos especialistas y en carreras troncales como cirugía, medicina interna, ginecología y pediatría, y especialistas en neurocirugía, urología, cirugía plástica, neonatología, cardiología, y en urgencias.