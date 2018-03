Buscan retomar actividad tras tormenta en EU

Residentes desde Virginia hasta Massachusetts enfrentaban hoy una masiva limpieza tras el temporal, que causó nueve muertes, incluyendo la de dos niños aplastados por árboles

Equipos trabajaban incesantemente para restaurar la electricidad en las áreas afectadas, donde casi 300 mil usuarios estaban a oscuras. En lo más álgido de la tormenta, más de 2 millones de viviendas y negocios estaban sin electricidad.



Tres días después del fenómeno, algunos residentes no estaban seguros aún de cuándo podrían regresar a sus casas.



Mientras empezaba la recuperación, otra tormenta se anunciaba para mediados de la semana.



Lenore Correia, del Servicio Nacional de Meteorología en Taunton, Massachusetts, dijo que la tormenta de la semana pasada y el sistema que se avecina no son comparables.



"Va a ser completamente diferente", dijo Correia. "Va a haber mucha más nieve en un área más extendida".



Dijo que los vientos esta semana no serán tan fuertes y agregó que el riesgo de inundaciones costeras es mínimo, aunque eso pudiera cambiar. Correia dijo que se pronostican acumulaciones de entre 20 y 30 centímetros al oeste de Boston y hacia el sur, en Rhode Island y Connecticut.



El servicio meteorológico dijo que los estados del Atlántico medio casi seguramente registrarán precipitaciones a partir del martes por la noche y continuando el jueves.



La tormenta de la semana pasada azotó la costa este con una combinación de fuertes vientos, lluvia y nieve y varias comunidades costeras sufrieron inundaciones causadas por la marea y el oleaje.



Casi 100 mil usuarios en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island seguían sin electricidad hoy y el servicio de trenes continuaba con retrasos. Decenas de escuelas estaban cerradas.



En Pennsylvania unos 100 mil usuarios esperaban por la restauración del servicio eléctrico, al igual que más de 75 mil en Nueva Jersey y 50 mil en Washington.