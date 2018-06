Buscan los respete sociedad reynosense

Alrededor de 800 personas participaron en la tercera marcha del movimiento de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), con el objetivo de fomentar una cultura de respeto entre la sociedad.

La marcha lleva tres años realizándose, en esta ocasión por primera vez llegó hasta la plaza principal, en el trayecto llevaban música y porras.

El contingente consistió en carros alegóricos, con banderas del arcoíris e inició en el boulevard Morelos y llegó hasta la plaza principal "Miguel Hidalgo", donde el evento culminó con un mensaje para la comunidad, música y show.

Kelly Salazar, activista y presidenta de la asociación "Amor y Paz en Reynosa", comentó que la marcha es para hacer presente a la comunidad, a fin de dignificar y hacer respetar sus derechos, sobre todo para que sepa la población en general que son un sector productivo y que aporta mucho a la sociedad.

"Las leyes ya están, lo que hace falta creo que es más cultura por parte de nosotros, más consientes y ser respetuosos de la sociedad para que se lleven nuestros derechos, solo tenemos que aplicarnos un poquito para ser reconocidos, es ir derechitos sin insultar a la sociedad, muchas veces la comunidad gay se siente muy agredida y estamos en una etapa donde hay un poco más de libertad, ya nos quedamos ciscados", dijo.

En Reynosa, comentó todavía hay mucho hermetismo por parte de las autoridades, pero reconociendo que ya no es como otros años, ya que ahora se presentan al ministerio público a presentar una denuncia y se les atiende.

"Yo no he sentido ni he visto desde mi perspectiva, no he sentido discriminación, sino mucha aceptación, queremos ver más cambios, no tolerancia, queremos que se nos respete como seres humanos", expresó.

Los integrantes de la marcha comentaron que todo se hizo en forma ordenada y con respeto para la población en general.

Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay en diferentes partes del mundo, y se conmemora con marchas.