Buscan resolver crimen ocurrido en año de1983. Caso de los Texas Rangers

McAllen, Tx.- El Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, se encuentra solicitando la ayuda de la población, para resolver el homicidio de Royal Taylor Cumby Jr., perpetrado en 1983, por lo que se encuentra ofreciendo una recompensa de hasta seis mil dólares, por información que conduzca al arresto de los responsables.

De acuerdo a lo indicado por las autoridades estatales, el 29 de mayo de 1983, aproximadamente a las 19:20 horas, Cumby recibió un disparo mortal en la intersección de la calle 4 ½ y Avenida Q, en Santa Fe. Él, o los asesinos, escaparon en el vehículo de Cumby, que luego fue encontrado abandonado en La Marque, alrededor de las 22:00 horas.

El motivo de este homicidio no se ha determinado y no se ha identificado a ningún sospechoso involucrado. Los Rangers de Texas y el Departamento de Policía de Santa Fe están trabajando juntos para resolver este crimen y llevar a las personas responsables ante la justicia.

Los Rangers de Texas solicitan la ayuda del público para obtener cualquier información que los lleve a resolver este crimen.

Para ser elegibles para las recompensas en efectivo, los informantes deben proporcionar información a las autoridades llamando a la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477). T

También pueden enviar información a través del sitio web de casos sin resolver de los Texas Ranger o contactando al 1-800-346-3243, línea directa de personas desaparecidas del DPS.

El Programa de investigación de crímenes no resueltos de Texas Rangers fue creado para ayudar a las agencias policiales de Texas a investigar asesinatos no resueltos o crímenes violentos en serie. Dado que no existe un estatuto de limitaciones para el delito de asesinato, los investigadores persiguen estos casos para una resolución exitosa o hasta que no quede ninguna pista viable.