Buscan resolver crimen ocurrido durante 1985

McAllen, Tx.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está buscando información y solicitando la ayuda de la comunidad para resolver el homicidio de Dorothy Estep, ocurrido en 1985, por lo que se ofrece una recompensa de hasta 6 mil dólares por información que conduzca al arresto de los responsables de su muerte.

Estep, de 32 años de edad, fue vista por última vez por su vecina la noche del 29 de septiembre de 1985, cuando salía de su casa en Mexia, ubicada a las afueras de Waco en el condado de Limestone, para recoger a su hija de la casa de su ex esposo. Al día siguiente, Estep no se presentó a trabajar, donde era trabajadora social para el estado de Texas. Después de no poder localizarla, un compañero de trabajo denunció su desaparición.

Más tarde, el 30 de septiembre de 1985, el vehículo de Estep, un Plymouth Sapporo amarillo, fue encontrado sobre la carretera 84, cerca del límite de Elk en el vecino condado de McLennan. Estep fue encontrada muerta, dentro de la cajuela de su auto.Los Rangers de Texas están pidiendo la ayuda del público para resolver este caso.

Para ser elegible para recibir recompensas en efectivo, los informantes deben proporcionar información a las autoridades llamando a la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-252-8477.