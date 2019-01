Buscan regular el actuar de la policía mediante la ley

Cd. de México.

El sector patronal y la organización World Justice Project (WJP) proponen la aprobación de una ley que regule la actuación policial para que se eviten violaciones, como la tortura, al momento de las detenciones.



Esta legislación es fundamental en el contexto de la conformación de una guardia nacional que pudiera seguir los mismos métodos para obtener información a los que recurren las fuerzas de seguridad, afirmó Roberto Hernández, investigador senior de WJP.

"La discusión acerca de que si el mando es civil o militar, si no hay un contenido para los métodos de arresto o un contenido para saber cómo deben atender a una persona investigada, podemos esperar que se apliquen los mismos métodos de maltrato y tortura que se han aplicado hasta el día de hoy", señaló Hernandez.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo que hoy mismo presentarán la iniciativa para que se incluya un artículo transitorio en la Constitución que ordene que un plazo de 120 días se expida la Ley Nacional de Actos de Investigación de Delitos, la cual le daría a la policía la facultad de investigar delitos, entre otros temas.



"El debate no se acaba en el sentido de que si la guardia nacional queda conformada de tal o cual manera, no se agota si es mando civil o militar, no se agota si la guardia nacional puede hacer investigación de delitos de uno u otro fuero, lo importante es que más allá de quién tenga el mando haya normas claras para que la se genere impunidad", dijo Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.



Una encuesta de 2016 llevada a cabo por el Inegi a 58 mil personas privadas de la libertad arrojó que la incidencia de tortura y maltrato durante el arresto es de 88 por ciento para la Marina; de 86 por ciento pare el Ejército; de 81 por ciento para la Policía Federal; y 75 por ciento para la policía Estatal.