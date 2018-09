Buscan recursos para la ciudad

Próximamente vamos a tener una reunión para ver precisamente todos estos temas, porque el próximo mes tenemos que empezar a ver lo del presupuesto Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por el PAN

A pesar de que se prevé un recorte en elfederal para el próximo año, legisladores federales buscan que a Tamaulipas se le dé el recurso que más se pueda, ya que hay muchas necesidades en todos los municipios, sobre todo Reynosa.

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por el PAN, explicó que se reunirá con las autoridades estatales y municipales, para ver los diversos temas y las prioridades.

"Ya viene la aprobación del presupuesto y próximamente tendré que reunirme también con algunas secretarias del estado y municipio porque es muy importantes aterrizar esos recursos, aunque viene un recorte presupuestal, pues tenemos que buscar que aquí se aplique el recurso que más se pueda, tenemos muchas necesidades en Reynosa", dijo

La legisladora federal, comentó que recientemente los diputados y senadores por Tamaulipas, tuvieron un acercamiento con el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca y acordaron una agenda estatal y trabajar por los temas de Tamaulipas y sus distritos.

"Tenemos que hacer lo posible para que le demos prioridad a esas necesidades y poder cumplir, próximamente vamos a tener una reunión para ve precisamente todos estos temas porque el próximo mes tenemos que empezar a ver lo del presupuesto", recalcó.

-

VAN LEGISLADORAS POR AGENDA DE PARIDAD

Hace tres semanas iniciaron el periodo legislativo, con 48 por ciento de mujeres y el próximo miércoles 26 van a presentar la agenda de todas las mujeres legisladoras de todos los partidos políticos, en temas de paridad, además explicó que se acordó que en todas las comisiones y secretarias tengan un 50 por ciento, lo que antes no se había dado.

"Parte de lo que queremos proponer en las secretarias de los estados y de los municipios, que también haya paridad, que haya 50 y 50, y en las dependencias no gubernamentales, en las maquiladoras, realmente tendría que ser por capacidades, pero se empieza por algo", expresó.

-

QUIERE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Informó que también se va a reunir con cámaras empresariales para hacer mesas de trabajo y llevarse las necesidades y presentar iniciativas, recalcando que le gustaría presidir la comisión de infraestructura por su perfil de arquitecta.

"No depende de mi, yo ya la pedí, pero si no la presido me gustaría estar trabajando en esa comisión porque se trabaja el tema nacional, pero a mi me interesa el local", expresó.