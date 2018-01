Buscan recuperar terrenos del Itavu

"Estamos buscando a los dueños de los terrenos que están abandonados y que fueron asignados por el Itavu”. Elías Reyes Martínez, delegado del Itavu

Matamoros, Tam.

El Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanización (Itavu), inició con la búsqueda de aquellas personas que en años anteriores adquirieron un terreno y es fecha que no les dan uso y mucho menos han pagado las mensualidades.

Elías Reyes Martínez, delegado del instituto en esta ciudad fronteriza, indicó que hay personas que ya ni viven en Matamoros, sin embargo se les está buscando para ver su cuestión legal sobre el terreno.

“Hay quienes adquirieron este tipo de espacios y no viven ahí, además de que no han pagado sus mensualidades, sin embargo no se les puede retirar hasta no hacer una investigación al respecto”, dijo.

Destacó que se esta buscando recuperar este tipo de terrenos, con la finalidad de iniciar asignarlos a quienes en verdad lo requieren y están cumpliendo con cada uno de los requisitos.

Manifestó que poco a poco se estarán revisando cada uno de los casos, buscando de esta manera llegar a ciertos acuerdos o que se regresen los predios en caso de no darles uso.