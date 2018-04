Buscan recuperar obras de Diego Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio a conocer que interpuso una denuncia de hechos para recuperar las piezas del muralista mexicano Diego Rivera que adquirió Elba Esther Gordillo Morales cuando era presidenta del gremio, las cuales, dijo, "nunca fueron entregadas a la organización".

La apoderada general del SNTE, Soralla Bañuelos presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos, "para aportar elementos que contribuyan a la recuperación de esas obras de arte, con el propósito de que sean restituidas al patrimonio sindical. Entre las obras se encuentran cinco murales de Rivera adquiridos con recursos sindicales", dijo el SNTE.

Durante el VI Congreso Nacional Extraordinario, que se realizó en octubre de 2012, se dio a conocer que el SNTE adquirió obras del muralista Diego Rivera; sin embargo, nunca las ha tenido en su poder, y en su congreso de marzo de 2018, la organización determinó iniciar su recuperación.

En 2015 EL UNIVERSAL dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró obras artísticas, cinco de ellas eran frescos atribuidos a Diego Rivera, que habrían sido pintados por el muralista para la New Workers School, un colegio ligado al movimiento troskista de Nueva York.

Los cuadros son "Defense of the workers land", "Mussolini", "The new fredoom", "World War" y "Modern Industry", sólo que el documento de la PGR, luego del aseguramiento no presenta peritajes sobre la autenticidad ni el costo individual o en conjunto de las obras.

Además de tres cuadros con la técnica de carbón sobre papel: uno de Francisco Toledo con el nombre de "Tortuguitas", otro de Gabriel Orozco elaborado en acrílico sobre tela y un óleo de Pedro Coronel denominado "Desnudo Femenino", así como seis obras de autores desconocidos o de artistas no identificados.

La denuncia de hechos, de acuerdo con fuentes dentro del sindicato, se presentó en contra de quien resulte responsable y tiene el objetivo de aportar elementos que contribuyan a la recuperación de las obras de arte.

Se está pidiendo a la PGR que investigue dónde se encuentran las obras, aclare si se compraron con recursos de la organización, y que se regresen, puesto que "nunca han estado en poder del sindicato".

"Entre las obras se encuentran cinco murales de Diego Rivera adquiridos con recursos sindicales", dió a conocer el SNTE. Se trata de 15 cajas que contendrían piezas cuyo valor en conjunto supera los 30 millones de dólares, puesto que contienen retablos que ideó Diego Rivera en 1933 para el Rockefeller Center; además, incluye obra de Gabriel Orozco, Pedro Coronel y Francisco Toledo, indicaron en la organización del magisterio.

La denuncia que interpuso el SNTE, por medio de su apoderada legal Soralla Bañuelos, forma parte de la determinación que tomó el sindicato en su séptimo Congreso Nacional Extraordinario para dar por terminado el proyecto ideado por Elba Esther Gordillo hace seis años de construir la Ciudad de la Innovación, lo que sería el legado de la ex presidenta y albergaría las obras del muralista mexicano.

El complejo incluiría un hotel, un teatro, la primera biblioteca de la mujer en Latinoamérica, centros de estudios e innovación, y un helipuerto y sería construido en el predio de Santa Fe, en Cuajimalpa.