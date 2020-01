Buscan recuperar lotes abandonados

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo está enviando notificaciones a los usuarios que tienen terrenos, que no han pagado y que no viven en los predios, a fin de que se puedan regularizar o cancelarlos.

Ana Lidia Luévano Santos, delegada del ITAVU, comentó que hay personas que dieron el enganche, pero han pasado los años y no se ha cumplido el propósito de vivir en el lugar y además no han pagado el terreno.

Comentó que ya se están revisando los casos para detectar e invitarlos a que pasen a regularizar su situación o cancelar los terrenos y venderlos a personas que si lo necesitan.

Explicó que hay gente que lleva 12 años sin pagar y el terreno abandonado, por lo que se van a otorgar a quienes si necesiten: en estos casos se les regresará el 80 por ciento de lo que pagó y vuelve a ser parte del patrimonio estatal.

"Ya enviamos citatorios en la colonia Vamos Tamaulipas, esa colonia tiene como 20 años, hay quienes ya no pudieron porque ni siquiera viven allí, dieron el enganche, pero se fueron, pasaron ocho o 12 años y no se sabe nada de ellos, en esa colonia hay como dos o tres terrenos que no fueron pagados y en esos casos vamos a reconsiderar la situación", dijo.

La delegada del ITAVU comentó que lo que se busca es que regularicen su situación, pese a que lleven un año de atraso, quitándole el interés.

"Vamos a estar viendo cada uno de esos casos, que ya los tenemos en estudio, el propósito es ayudarlos con el atore que tuvieran para llegar a un feliz término", recalcó la funcionaria estatal.