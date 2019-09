Buscan prevenir tiroteos con 8 órdenes ejecutivas

Austin, Texas.- Luego de las tragedias en El Paso y Odessa, el gobernador Greg Abbott emitió ocho órdenes ejecutivas para ayudar a prevenir más tiroteos masivos al mejorar los requisitos de informes y garantizar que la policía y el público tengan la capacitación, las herramientas y los recursos que necesitan para proporcionar y responder a informes de actividad sospechosa.

La acción del gobernador es un punto de partida en el proceso para mantener seguras a las comunidades de Texas. Para avanzar aún más en las soluciones e impulsar la acción legislativa, el gobernador Abbott publicará un informe de hallazgos y recomendaciones de las reuniones de la Comisión de Seguridad de Texas la próxima semana.

A raíz de ambos tiroteos, los funcionarios se enteraron de que la madre del pistolero de El Paso había expresado su preocupación a la policía por su hijo.

En Odessa, el asesino había llamado a las autoridades locales y federales antes de su tiroteo. Las directivas de hoy del Gobernador ayudarán a cerrar las brechas de información cuando surja la sospecha de un posible tirador masivo.

Si bien estas órdenes ejecutivas mejorarán la capacidad de aplicación de la ley para responder y evitar estos tiroteos, aún se necesitan soluciones legislativas.

"Texas debe lograr varios objetivos para proteger mejor a nuestras comunidades y nuestros residentes de los tiroteos masivos", dijo el gobernador Abbott. "Uno de esos objetivos es reunir recursos policiales para detener a los delincuentes violentos antes de que cometan asesinatos en masa. Pero hay que hacer más", señaló.

Orden No. 1 Dentro de los treinta días de esta orden, el Departamento de Seguridad Pública de Texas desarrollará preguntas de admisión estandarizadas que pueden ser utilizadas por todas las agencias policiales de Texas para identificar mejor si una persona que llama a la agencia tiene información que debe ser reportada al Red de informes de actividad sospechosa de Texas.

Orden No. 2 Dentro de los treinta días de esta orden, el Departamento de Seguridad Pública desarrollará una guía clara, basada en el estándar legal apropiado, para cuándo y cómo las agencias de aplicación de la ley de Texas deben presentar informes de actividad sospechosa.

Orden No. 3 Dentro de los sesenta días de esta orden, la Comisión de Aplicación de la Ley de Texas pondrá a disposición capacitación para educar a todos los agentes de la ley sobre las normas que se desarrollarán de conformidad con la Orden No. 1 y la Orden No. 2.

Orden No. 4 El Departamento de Seguridad Pública creará y llevará a cabo una iniciativa para aumentar la conciencia pública y la comprensión de cómo los Informes de Actividades sospechosas son utilizados por las agencias de aplicación de la ley para identificar posibles tiradores en masa o amenazas terroristas, para que el público en general y sus amigos, los miembros de la familia, compañeros de trabajo, vecinos y compañeros de clase serán más propensos a informar información sobre posibles pistoleros.

Orden No. 5 El Departamento de Seguridad Pública trabajará con la Agencia de Educación de Texas y la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas sobre formas de informar mejor a las escuelas, estudiantes, personal y familias sobre la importancia de los Informes de Actividades Sospechosas y cómo iniciar ese proceso.

Orden No. 6 El Departamento de Seguridad Pública trabajará con las fuerzas del orden locales, los profesionales de la salud mental, los distritos escolares y otros para crear equipos multidisciplinarios de evaluación de amenazas para cada una de sus regiones y, cuando corresponda, se coordinará con socios federales.