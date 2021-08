Buscan peñistas frenar bloqueos

Cd. de México, México

Los amparos fueron presentados por Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, ex coordinador general de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y por José Antonio Rodarte Leal, ex coordinador general de Centros SCT y uno de los funcionarios más cercanos al ex titular Gerardo Ruiz Esparza, fallecido en 2020.