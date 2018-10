Buscan nacimiento de un nuevo partido

Erik Huerta

Tampico, Tam.

Exmilitantes del Partido de la Revolución Democrática y afines a los ideales de Andrés Manuel López Obrador, pero no así del partido Morena, anunciaron la integración de un nuevo partido político a nivel nacional, con el que pretenden aparecer en las urnas en los próximos procesos electorales locales.

El movimiento se denomina Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C, mismo que se integró en el año 1991 y están en las tareas de la construcción de un nuevo partido político, que no necesariamente llevaría como nombre CODUC, sin embargo aún no se define.

En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tampico, el comité nacional dijo que en el mes de enero pretenden entregar los documentos y requerimientos para la constitución.

Refieren que cuentan con 300 mil adheridos en 29 estados, y están en el planteamiento de conformar asambleas estatales o distritales; "estamos viendo qué es lo más factible, pues el INE nos pide 3 mil adheridos en asambleas estatales, pero estamos viendo la posibilidad de que sean 5 mil".

Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente nacional del movimiento, señala que iniciaron con una gira de trabajo por todo el país el pasado jueves a fin de dar a conocer la conformación del nuevo organismo político y que pretenden sea avalado por las autoridades electorales.

Afirmó que han pertenecido al PRD de forma individual, "yo en lo particular renuncié antes del proceso electoral y lo hicimos por un asunto de fondo, no por espacios políticos, sino por la alianza que hicieron con el Partido Acción Nacional".

Dijo que creen en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, por ser una de las oportunidades más viables para el país, sin embargo no son partidarios del partido Movimiento de Regeneración Nacional, al que denominan "PRIMOR", ya que militantes priístas "brincado" al partido que estará en el poder nacional.

Tampico, Tam.

Exmilitantes del Partido de la Revolución Democrática y afines a los ideales de Andrés Manuel López Obrador, pero no así del partido Morena, anunciaron la integración de un nuevo partido político a nivel nacional, con el que pretenden aparecer en las urnas en los próximos procesos electorales locales.

El movimiento se denomina Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C, mismo que se integró en el año 1991 y están en las tareas de la construcción de un nuevo partido político, que no necesariamente llevaría como nombre CODUC, sin embargo aún no se define.

En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tampico, el comité nacional dijo que en el mes de enero pretenden entregar los documentos y requerimientos para la constitución.

Refieren que cuentan con 300 mil adheridos en 29 estados, y están en el planteamiento de conformar asambleas estatales o distritales; "estamos viendo qué es lo más factible, pues el INE nos pide 3 mil adheridos en asambleas estatales, pero estamos viendo la posibilidad de que sean 5 mil".

Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente nacional del movimiento, señala que iniciaron con una gira de trabajo por todo el país el pasado jueves a fin de dar a conocer la conformación del nuevo organismo político y que pretenden sea avalado por las autoridades electorales.

Afirmó que han pertenecido al PRD de forma individual, "yo en lo particular renuncié antes del proceso electoral y lo hicimos por un asunto de fondo, no por espacios políticos, sino por la alianza que hicieron con el Partido Acción Nacional".

Dijo que creen en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, por ser una de las oportunidades más viables para el país, sin embargo no son partidarios del partido Movimiento de Regeneración Nacional, al que denominan "PRIMOR", ya que militantes priístas "brincado" al partido que estará en el poder nacional.

Es un ´Primor´

Expusieron que el presidente electo se ha rodeado de figuras de otros partidos, principalmente del PRI, PES y PT, estos dos últimos a sabiendas que nacieron como un ramal priísta.

Por su parte, Jorge de la Vega, Coordinador de la Expresión Políticas, aseveró, "nosotros consideramos que MORENA no es un partido de la izquierda... MORENA es un movimiento que se ha integrado con Chicha y Limonada, es PRIMOR, porque han llegado de manera oportunista distintas personalidades y distintos movimientos y que antes dependían o eran parte del PRI y ha sido cuestionado que de manera sorprendente han sido aceptados en ese Movimiento".

Esa integración de oportunistas ha creado que haya una discordancia entre los métodos que se implementarán en el próximo gobierno, "porque quien será el presidente del ejecutivo dice una cosa y los integrantes de lo que será su gabinete hacen otras cosas".

Precisan que MORENA no ha crecido como partido, pues explican que la gente votó por López Obrador, "no es tal, porque la votación que obtuvo es una votación de Andrés Manuel y el rechazo al actual gobierno. Nosotros votamos por Andrés Manuel, sin ser de Morena".

Refieren que en el mes de febrero pudieran estar activos como partido político y estarían participando en los comicios inmediatos en los estados.