Buscan modernizar el sistema de recolección

El Mañana / Staff - Con la intención de que los sistemas de recolección de basura informal conocidos como carretón se modernicen, autoridades locales buscarán ideas de otros estados para diseñar un vehículo especial, capaz de adaptarse a las necesidades de esta región.

Alvaro Garza Salinas, Coordinador de Servicios Públicos Primarios expuso que la primera reunión se llevará a cabo con empresarios de Guadalajara, Jalisco.

"Como la mayoría de carretoneros no ha podido adquirir vehículos para la recolección, estamos buscando opciones para facilitar el cambio automotriz, porque definitivamente no pueden seguir usando animales, vamos a ver qué nos ofrecen los de Jalisco y si no encontramos algo útil seguiremos con otros estados".

El funcionario expuso que cuando se encuentre, se definirán los costos que deberán enfrentar los carretoneros interesados.

Por el momento se desconoce a cuánto pudieran ascender los nuevos vehículos, pero insistió en que debería tratarse de algo más económico que un vehículo tradicional.

Recordó que se está evaluando la posibilidad de extender la recolección de basura con vehículos oficiales de 12 a 24 horas para agilizar el servicio.