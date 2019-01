Buscan México y EU agilizar diferencias en T-MEC

México.

Ante las diferencias que aun persisten en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del gobierno estadounidense, México está dispuesto a trabajar en conjunto para agilizar temas como el laboral y evitar abrir una "caja de pandora".

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade Kuri, refirió que es impensable reabrir el texto para negociar puntos específicos en los que el gobierno estadounidense no está del todo de acuerdo.

"Es un riesgo enorme que no queremos enfrentar, ni nosotros ni las autoridades de Estados Unidos, porque seria reabrir toda una negociación, una negociación que se concluyó con el gobierno anterior, que el gobierno actual dijo: vamos a dejarla pasar en términos generales", señaló.

En entrevista con Notimex, el funcionario federal destacó que las prioridades de México fueron negociadas "con mucho esfuerzo y con mucho éxito, pero no quiere decir que no haya temas que el nuevo gobierno y el nuevo congreso quisieran reconsiderar".

Agregó que todas las preocupaciones que se han generado en Estados Unidos sobre el tema laboral y sobre verificación de la aplicación de las medidas, es un tema más comercial que laboral.

De ahí, dijo, "con la mejor fe, vamos a trabajar con ellos y estamos dispuestos a hablar con los congresistas demócratas que han expresado oposición, para contrarrestar enfoques que le den satisfacción a sus preocupaciones".

En ese sentido, puntualizó que lo que el gobierno mexicano puede hacer, es adelantar la preparación para resolver controversias en materia laboral y adelantar con la identificación de panelistas, entre otras, para encontrar soluciones.

"El embajador Robert Lighthizer, el negociador principal de Estados Unidos y yo, estamos totalmente en la misma línea, en buscar soluciones realistas que no abran una caja de pandora", abundó.

Ante ello, estimó que la ratificación podría darse en un año, "quiere decir que puede ser en el primer periodo del año próximo, quizá sea a fines de este año, no puedo saberlo, no tengo una bola de cristal, lo normal, si los cielos están azules, es en seis meses, esa no va a ser la situación, más bien la discusión fuerte que yo si confío en que esto salga, quizá sea en un año, el año próximo".

Y es que ante la negativa por parte del congreso estadounidense a otorgar cinco mil 700 millones de dólares al presidente Donald Trump para la construcción de un muro fronterizo con México, y que ha provocado el cierre del gobierno de Estados Unidos, dijo, no tendría porque afectar la ratificación del tratado.

Sin embargo, dijo, si afectan las actitudes y la relación "ácida" entre el congreso estadounidense y el presidente Trump, ya que el gobierna no puede seguir cerrado, por lo que tendrá que haber una negociación que permita avanzar, y con ello agilizar las diferencias en el acuerdo.

Pero por otro lado, dijo, la popularidad del tratado ha crecido mucho desde febrero de 2017, y tiene a su favor las grandes empresas, las medianas, a casi todos los gobernadores demócratas y republicanos, entonces, ante esa situación, "yo no veo que los demócratas quieran hundir el tratado, van a querer negociar cosas que les interesen y eso lo podemos hacer por fuera del tratado, encontrar sus intereses de una forma creativa".

Seade Kuri destacó que será necesario apresurar la ratificación del acuerdo, a fines de este año o comienzos del próximo, y no cuando ya esté el periodo abiertamente electoral en Estados Unidos que tendrá lugar a mediados de 2020, por lo que "habrá que apurarse y confiamos en que se haga".

"Yo encuentro una determinación total, muy positiva, de parte del negociador que es un hombre muy respetado, muy conectado con congresistas demócratas y republicanos, es un gran ministro del presidente Trump que ha hecho su tarea, y yo lo encuentro totalmente determinado para sacar esto dentro del plazo, esperamos que así sea, tenemos que trabajar para que así sea", abundó.

Respecto al tema de la imposición arancelaria a las importaciones de acero y aluminio mexicanas, subrayó que la estrategia continúa siendo la existente. "Creo que la esperanza es que con esto se vaya cambiando la situación en Estados Unidos, para nosotros es impensable que se ratifique el T-MEC sin haber resuelto lo del acero".

"Eso es un problema que tenemos que enfrentar, tiene que haber más dialogo y más discusión y estrategias por el lado mexicano también", expresó.

Sobre la próxima visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo a México, destacó que es una muestra de la relación "muy personal" que se ha creado entre ambos funcionarios.

"Es una relación muy fluida, y la visita esta centrada en una agenda, en un propósito, y no en una visita protocolaria que se fija en piedra de semanas o meses antes", subrayó.

Agregó que si bien la fecha aún está firme, la visita se desarrollará en las siguientes semanas, y en ella, se realizará el anuncio de proyectos específicos que se beneficiaran de los fondos establecidos por el gobierno de Estados Unidos para el desarrollo del sur del México y del Triángulo Norte de Centroamérica.

"Esto es para tener una reunion en la cual ya se empiecen a anunciar grandes proyectos específicos que se beneficiarán de esos fondos, se esta trabajando en eso, que proyectos están más avanzados, cual es la definición mejor para llegar a una reunión concreta de trabajo del más alto nivel", finalizó.