Buscan mejoría del aprendizaje. Evalúan avances de alumnos

Díaz Ordaz, Tam.- Durante la tercera semana de septiembre se lleva a cabo en la zona escolar 143 la primer exploración de habilidades desarrolladas por los alumnos en lectura, comprensión y producción libre de textos, así como de cálculo mental al solucionar problemas matemáticos.

En lo que le corresponde a la zona participarán un total de 619 alumnos, mismos que no sólo estarán despertando nuevas habilidades, sino que además se estarán nutriendo de nuevos datos que influirán de manera positiva en su aprendizaje diario.

Lo anterior fue dado a conocer por el asesor pedagógico del Consejo Técnico Escolar, Francisco Sánchez Ruiz, quien también agregó que dichos novedosos programas de educación son una buena influencia para las nuevas generaciones, pues despertarán en ellos nuevas aptitudes para aprender de una forma divertida y dinámica, lo que muy seguramente los motivara para continuar con los estudios profesionales.

Dijo que hasta el 28 de septiembre, tienen como fecha límite para recopilar todos los datos positivos y negativos de los nuevos métodos de aprendizaje, ante el SisAT (Sistema de Alerta Temprana).

Lo cual, asegura es de suma importancia pues el Sistema de Alerta Temprana, no solo sirve para recopilar datos, si no que es un conjunto de indicadores, herramientas y procedimientos que le permite a los docentes, supervisores y cualquier autoridad educativa local, contar con información sistemática, oportuna, veraz y objetiva a cerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes claves (ósea de muy bajo promedio), para logran tener una educación de calidad.

Incluso el SisAT, también sirve para detectar a los alumnos que están por dejar sus estudios truncos.

Lo que significa que dicho programa, no solo beneficia a los alumnos si no que permite a los maestros fortalecer la capacidad de evaluación interna, de igual forma da la libertad a las escuelas la opción de una intervención en el marco de la autonomía de gestión.

En pocas palabras y resumido el propósito en sí es contribuir de manera directa a la prevención y atención del rezago y el abandono escolar, al identificar a los alumnos en riesgo.

Sánchez Ruiz, subrayó que además la iniciativa escolar permite dar seguimiento a los avances que se esperan obtener con la intervención educativa que decidan los docentes para atender a los estudiantes.