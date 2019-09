Buscan mayor control en licencia de manejo

El Mañana / Staff.- Autoridades trabajan para tener un mayor control y candados en las licencias de conducir, para que el automovilista tenga un documento sin violentar.

Raul Lopez López, jefe de la oficina Fiscal del Estado en Reynosa, comenta que el sistema que tienen es novedoso, por lo que está a prueba y error y alguna ocasiones provoca algunos problemas, pero aporta mucho beneficio, por que es un documento que es difícil de ser falsificado.

"A través de escanear todos los documentos del solicitante y que inclusive tiene aparte de las huellas dactilares, también toma la fotografía el iris del ojo y esto lo hace con menos posibilidades de violentar un documento tan importante, que ya ahorita se ha convertido a nivel equiparable de una credencial de elector", dijo.

El funcionario estatal, comentó que si ha habido casos donde la identidad ha sido violentada, pero se han resuelto y de fondo: en esta gestión ha habido 30 a 40 casos.

Reconoció el funcionario estatal, que antes cualquiera podía solicitar una licencia, aunque no estuviera en la ciudad, pero ya no se puede.

"Si se da pero todavía nosotros con todo el sistema, el tema del material que se utiliza a veces sale con defectos se hacen ajustes, si se dan, pero no en la forma en que se de daban antes, antes era una práctica muy recurrente que alguien pidiera una licencia y no estaba en Reynosa, simplemente mandaba una foto y se le hacia una licencia a control remoto y esto ya no es posible, ninguna persona puede obtener si no esta sentada frente a la cámara para la fotografía y con los documentos digitalizados", expresó.

EL IRIS. La Oficina Fiscal trabaja para tener mejores candados en las licencias de manejo.