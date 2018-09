Buscan limpiar mar con barrera flotante

La estructura de 600 metros, controlada a distancia, se desplegó el 8 de septiembre con el propósito de atrapar hasta 68 toneladas de residuos plástico durante su primer año de uso, informó la organización The Ocean Cleanup, que recaudó casi 20 millones de dólares para llevar cabo su proyecto.

En cinco años, luego de crear más barreras, la agrupación busca limpiar el 50 por ciento de la isla de basura ubicada entre California y Hawai, compuesta por 1.8 mil millones de pedazos de residuos, entre ellos 87 mil toneladas de plástico.



La barrera será revolcada hacia un sitio en donde se realizarán pruebas durante dos semanas.



Boyat Slat, fundador de The Ocean Cleanup, espera que la estructura alcance su destino en el Pacífico para mediados de octubre.



Una vez que la barrera se desprenda del buque remolcador, los expertos esperan que la corriente la jale para formar una letra "u".



Mientras flota a la deriva debe pescar los plásticos, que se transportarán a tierra firme para su clasificación y reciclaje.



La estructura cuenta con una red que cuelga casi tres metros bajo la superficie para capturar los trozos más pequeños de residuos plástico.



Además, la fauna marina dispone de suficiente espacio para pasar por debajo de ella.



No obstante, los modelos de simulación no permiten garantizar que el desempeño sea el adecuado.



"Existe la preocupación de que no sea posible sacar el plástico sin extraer la vida marina al mismo tiempo. Sabemos por la industria pesquera que, si se pone cualquier clase de estructura en mar abierto, esta actúa como un dispositivo para concentrar peces", advirtió George Leonard, científico jefe de Ocean Conservancy.



The Ocean Cleanup estima que las futuras barreras tengan un costo de 5.8 millones de dólares cada una.