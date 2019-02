Buscan evitar la fuga de empresas

Son tres empresas maquiladoras las que han anunciado que se retiran de Tamaulipas ante el conflicto laboral que se ha generado en Matamoros, por lo que autoridades mantienen la preocupación y trabajan para evitar que se de la fuga de inversión y se afecte a futuro.

Carlos García González, secretario de Desarrollo Económico del Estado, comentó que desde que arrancó el año, han tenido paros parciales en las maquiladoras y estallamientos a huelgas, que se han extendido a cadenas comerciales y embotelladores.

"Si tengo conocimiento que algunas empresas han hablado de retirar sus inversiones en el mediano y largo plazo, hay otras que han detenido posibles inversiones de sus plantas y algunas que ya andan buscando reubicarse no nada más dentro de Tamaulipas, nosotros tratamos de convencerlas de que sigan teniéndole confianza a esta bonita región", dijo.

Explicó que pese a que la industria en Matamoros tiene otras cifras de maquiladoras que se van -que hablan de 15 empresas- no se han confirmado, solamente las tres que lo han dado a conocer formalmente.

"Me preocupa la inversión no nada más la presente, si no la futura, estamos atendiendo como gobierno la situación, no ha concluido, desafortunadamente sigue habiendo muchas inquietudes en diferentes sectores, no solo maquiladores, y nosotros lo que nos toca es que se sienten a dialogar y que tomen acuerdos a beneficio de los trabajadores y se pueda privilegiar que se queden las inversiones", dijo.

El secretario de Desarrollo Económico del Estado, negó que se realicen paros similares en ciudad Victoria y Reynosa.

"Entiendo que aquí en Reynosa las fechas para revisión de tabuladores generales son en diferentes momentos, algunas se están sentando a dialogar y espero yo que estén llegando a buenos acuerdos y se puedan evitar que se den paros legales o ilegales en las diferentes regiones del estado", expresó.

García González, explicó que se mantiene la preocupación por las pérdidas económicas en la región, además de la intromisión de personas externas como la abogada, Susana Prieto.

"Si vemos mucha intromisión de personas que han llegado de otras entidades, en el caso de la licenciada de chihuahua que de entrada no tiene nada que ver con el tema laborar en este estado, pero ha logrado eco porque ha estado diciendo lo que la gente quiere escuchar, a nosotros nos preocupan las fuentes de empleo", recalcó.

Confirmado

3 son las compañías que se van.