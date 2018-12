Buscan evitar anulación de la elección en Puebla

Ciudad de México

Los dirigentes del PAN y el PRD, así como la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, sostuvieron una audiencia con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para desahogar pruebas a su favor y evitar la anulación de la elección del pasado 1 de julio.

En entrevista, Alonso Hidalgo se dijo tranquila de que el Tribunal "respetará la voluntad de más de un millón de poblanas y poblanos que votaron por una servidora".

Negó que haya tenido contacto con el gobierno federal luego de que acusó que la reunión del magistrado José Luis Vargas Valdés con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pudo ser para que se ejerciera presión contra el magistrado y éste propusiera la nulidad de la elección.

"No, no he tenido ningún contacto, yo hice esa declaración precisamente por la declaración que el mismo Magistrado Vargas dio en Cancún haciendo referencia de la reunión que había tenido con ella", señaló.

Por su parte, el presidente nacional de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, destacó que ante los magistrados expusieron "todas las razones jurídicas y políticas, para decirles que Martha Erika es la gobernadora electa del estado, a expresarles nuestra confianza de que resuelvan en apego a la legalidad".

También destacó que Alonso Hidalgo cuenta con 100 mil votos más que su contrincante, Luis Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), mismos que fueron ratificados en el conteo del 100% de las casillas.