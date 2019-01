Buscan estrategias para comercio internacional

Brownsville, Tx.- En busca de mantener estrategias informativas para mejorar el comercio internacional, la Cámara de Comercio realizará una reunión con socios y no socios con el director de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esmeralda Villarreal, presidenta de dicha cámara, dio a conocer que la conferencia busca aclarar dudas y mejorar la comunicación para los empresarios que están realizando importaciones por puentes internacionales.

Se informó que el tema principal busca actualizar acerca del papel de la Oficina de Operaciones de Campo en asegurar las fronteras de Estados Unidos, asimismo asegurar y agilizar el movimiento de personas y bienes.

Se enfatizó que la misión de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. es facilitar el comercio y los viajes legítimos a través de nuestros cinco cruces internacionales, al tiempo que se aplican cientos de regulaciones incluidas las leyes de inmigración y drogas para asegurar nuestra frontera.

Es por ello que quien se mantendrá como principal orador será Tater Ortiz, Director de Puerto, Puerto de Entrada de Brownsville Aduanas y Protección fronteriza.

La conferencia informativa será el próximo martes 15 de enero a partir de las 8:00 AM registro, iniciando el programa de 8:30 AM a 9:30 AM, en hotel ubicado al norte de la Ciudad ubicado sobre la cuadra 804 E. Morrison Rd. Brownsville, Tx 78526.

Al respecto se informó que el evento es para aquellos en la industria del comercio internacional y la logística y los ciudadanos que desean mantenerse informados sobre nuestros cruces internacionales de puentes.

Finalmente dieron a conocer que los miembros de la Cámara podrán asistir de manera gratuita y los no miembros pagaran 10 dólares por el acceso.

Interesados podrán registrarse a la página

https://goo.gl/47RXsJ o bien comunicarse a la cámara de comercio en Brownsville para mayor información.