Buscan equilibrar carga impositiva entre texanos

McAllen, Tx. - Terry Canales se integra alde 10 miembros de la Cámara Representantes y el Senado, con el objetivo de restringir los aumentos en loslocales a la propiedad.

"Me siento honrado de haber sido seleccionado para servir en el Comité de la Conferencia de la Cámara de Representantes para la SB 2, el proyecto de ley de reforma del impuesto a la propiedad", dijo Canales. "Como muchos de mis electores, me siento frustrado por los impuestos a la propiedad en constante aumento. El sistema de impuestos a la propiedad es innecesariamente confuso, y mis electores temen que no puedan pagar la factura del próximo año".

El presidente del órgano legislativo, Dennis Bonnen, y el vicegobernador Dan Patrick, le dieron a este grupo de alto poder integrado por 5 senadores y 5 representantes estatales para presentar una ley estatal histórica y radical que incluiría aumentos en los impuestos locales a la propiedad sobre las viviendas y empresas.

"Es imperativo que la Cámara de Representantes y el Senado trabajen juntos para abordar el problema del aumento en el valor de los impuestos a la propiedad al equilibrar las necesidades de nuestros gobiernos locales, con la capacidad de los texanos para pagar sus crecientes evaluaciones de impuestos a la propiedad", agregó Canales, demócrata de Edinburg.

A principios de este año, Bonnen también seleccionó a Canales para ocupar el cargo de presidente del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes, que tiene un poder sustancial sobre el destino de autopistas, vías aéreas, vías fluviales y ferrocarriles que son vitales para la prosperidad económica y la seguridad en el estado.