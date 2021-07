Buscan en Tigres ser contundentes

Monterrey, México.

En Tigres no se confían del Saprissa y tanto Ricardo Ferretti como Jesús Dueñas expresaron que la misión es no repetir lo sucedido en la ida, cuando los felinos desperdiciaron varias opciones de gol.



"Allá nosotros tuvimos un detalle muy marcado: no fuimos contundentes, sí lo parejo del juego, pero por las oportunidades que tuvimos y a parte perder, salimos insatisfechos y para mañana no estoy preocupado por cómo vaya a jugar Saprissa. (debemos) Saber contrarrestar y si vienen a encerrarse, no va ser nada nuevo para nosotros, muchos de los equipos que vienen, se encierran", dijo "Tuca".



Por su parte, Dueñas considera que una de las claves será presionar la salida del rival.



"Vi en general un equipo al que le gusta salir. Hay que presionarlos y acorde a cómo se vaya dando el juego, vamos a ir contrarrestando nosotros, y como siempre en busca del gol, después en busca del gol que nos dé la victoria y cuidar que no nos anoten", expresó Dueñas este mediodía en Zuazua.