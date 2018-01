Buscan elevar los atractivos de Isla. Trabajan estudio de factibilidad

Isla del Padre, Tx. - La Isla del Padre está preparándose para explorar nuevas alternativas que eleven el atractivo de esta región turística.

Dennis Stahl alcalde de la ciudad dijo que se está trabajando en un estudio de factibilidad y es el primer paso en un proceso para explorar la posibilidad de traer cruceros a South Padre Island y de esta manera mantener atractivo todo el año la visita del turismo.

Debido a que la isla del padre tiene una temporada baja durante el mes de octubre a abril, es en este periodo que se esta buscando atraer cruceros.

La ciudad de la Isla del Padre, se ha convertido en un importante y popular destino turístico durante las vacaciones de primavera, y se busca que este interés se mantenga durante todo el año.

Reconoció que líneas de cruceros están considerando diferentes opciones, y existen cuatro grandes operadores de cruceros que operan desde Galveston, estaremos en la Conferencia Global SEATrade a principios de marzo, para reunirnos con muchos de los ejecutivos para ver viabilidades a largo plazo.

El objetivo de South Padre Island es algún día ser un destino turístico de clase mundial para ayudar a las empresas locales durante la temporada baja, siendo esta una de las principales demandas.

La intensión es que la isla sería un Puerto de escala y no un puerto de origen, la ciudad está trabajando con el Condado de Cameron para considerar la posibilidad de atracar, incluido el Parque Isla Blanca.

“Todavía no estamos seguros de si se trata de ir o no, así que no queremos adelantarnos a la planificación de todo, solo se esta viendo como una posible oportunidad”, dijo Stahl.

Reconoció que aun queda mucho por estudiar y explorar, por lo cual se espera que la etapa inicial del proyecto tome cuatro meses para completarse.

El 28 de noviembre, la ciudad aprobó la financiación de 100 mil dólares para completar los preparativos necesarios con el fin de vender a la isla del Padre a la industria de cruceros.

De consolidarse el proyecto, se considera que este desarrollo económico anualmente estima recuperación de 20 millones de dólares.