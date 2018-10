Buscan contrarrestar festejo de Halloween

Yo he visto a mamás que llevan a los niños en carreolas vestidos de diablitos y cosas así, lo ven como algo inocente, que no pasa nada, pero en realidad en el fondo no es algo muy bueno . José Dolores Muñoz Trujillo, vocero de la Diócesis

Cd. Victoria, Tam.- Como una medida para contrarrestar la costumbre anglosajona de la noche del 31 de octubre, el Halloween, la Diócesis de Ciudad Victoria llevará a cabo una serie de actividades en las parroquias de la zona centro del estado para acentuar las fiestas autóctonas dellos días 1 y 2 de noviembre.

“Se está buscando la manera de neutralizar ese festejo de Halloween porque no lo podemos prohibir, se le está dando el sentido de festejar a todos los santos y fieles difuntos como se debe, que no se pierdan esas bonitas fiestas y tradiciones de pedir por nuestros difuntos”, indicó el sacerdote José Dolores Muñoz Trujillo, el padre Lolo.

“El Día de todos los Santos en algunas parroquias se hacen concursos de niños vestidos de santos, o de jóvenes, que hablen de la vida de los santos más que todo lo contrario a lo que es Halloween para contrarrestar esta costumbre que se ha ido trayendo de los Estados Unidos”, el vocero de la Diócesis de Ciudad Victoria señaló que muchas veces son los propios padres de familia quienes difunden esa tradición extranjera.

“Inclusive los traen, yo he visto a mamás que llevan a los niños en carriolas vestidos de diablitos y cosas así, lo ven como algo inocente que no pasa nada pero en realidad en el fondo no es algo muy bueno, después vienen los problemas de que, ¿por qué mi niño llora mucho? Porque inconscientemente estamos participando en algo que no es bueno para nuestra fe ni para nuestra persona”.

Iglesias cristianas y evangélicas por su parte han lanzado campañas al interior de esa comunidad para oponerse por igual al Halloween como al Día de Muertos, en ese sentido el padre Lolo señaló que estas festividades no pueden ser equiparables ya que incluso el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, 1 y 2 de noviembre respectivamente, son considerados en las Santas Escrituras, “hay muchísimos testimonios de personas que han pedido que se ore por ellos, aquí en Ciudad Victoria son muchísimos”.