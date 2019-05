Buscan concesionarios incremento en la tarifa

Desde hace cuatro años que los concesionarios de ruta del transporte público y taxis, no aumentan su tarifa a los usuarios y ante el alza en los costos de refacciones, así como el combustible, ya no aguantan la situación.

En el 2015 la tarifa general era de 8 pesos y a finales de octubre se aprobó subir un peso, por lo que desde ese tiempo a la fecha sigue en nueve pesos.

"Ya no aguantamos lo insumos, la gasolina y diésel, son cuatro años, nos quitaron un tostón del estudiante, no tenemos idea cuanto se requiere de alza, pero los cinco pesos no nos lo van a dar", dijo Juan Antonio Zapata, secretario general de la Unión de Concesionarios.

En el gremio son arriba de 500 entre de ruta y taxis, y el clamor es generalizado, quieren un alza en la tarifa, de lo que se pueda, pero que los ayude.

30 AÑOS EN TRANSPORTE

Con 30 años en el servicio de transporte público, como chofer, Saúl Rivera, sabe lo que enfrenta todos los días ante el alza del combustible, además paga renta.

"Ya van muchos años y si hace falta, todo está caro, se le tiene que meter a los camiones, las refacciones", expresó.

Cada año el clamor de los concesionarios es el mismo, quieren un aumento en la tarifa, para que puedan tener utilidades, ya que por ejemplo el costo del diésel, la gasolina y las partes para arreglar los camiones son cada vez más altos.