Buscan capacitar a emprendedores

Autoridades de la Secretaría de Economía, firmaron convenio con el Centro de Incubación, Capacitación y Desarrollo de Empresas de Reynosa, A.C. (CICADE), para poder desarrollar plan de trabajo y negocios para los emprendedores.

La incubadora es una de las primeras en Reynosa, que busca ser una alternativa nueva para los jóvenes y adultos, donde se busca crear microsistemas económicos y emprendedores, sobre todo cuando se buscan recursos para poder concretar proyectos.

Orlando Aguilera García, director del CICADE, explicó que participaron en el premio nacional del emprendedor, donde no llegaron a la final, pero si se financió el proyecto y ahora se está desarrollando en Reynosa, con apoyo del Municipio y Secretaria de Economía.

"El objetivo del convenio será el realizar actividades conjuntas para el desarrollo de emprendedores, a través de la impartición de servicios de promoción, divulgación y asesoría de los programas que opera la secretaría de economía, y contribuir así a facilitar la creación y desarrollo de negocios", dijo.

Comentó que se especializan en desarrollo de pequeñas empresas: a la fecha hay 15 incubados, la capacitación es gratuita, pero el proceso de incubación tiene costo de 5 mil pesos, tanto grupal o directa.

El Municipio otorgó un total de 600 becas para repartir en el programa del emprendedor, por lo que con eso ya no pagarían los 5 mil pesos: actualmente van 200 registrados y esperan aterrizar el resto en universidades.

"No es lo mismo que te den el pescado, que te enseñen a pescar, si haces un fondo de dos o tres millones para repartirlos entre personas que no están capacitadas, efectivamente ese recurso es muy difícil que se logre algún progreso, le estas dando dinero a quien no saben aplicarlo al 100 por ciento, pierdes esa responsabilidad moral de guiarlo", expresó.

LES ENSEÑARÁN A ´PESCAR´

>Se van a fomentar los programas de emprendurismo y por parte de la subdelegación federal es proporcionar los programas de apoyo con los que cuenta la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), para los futuros empresarios.