Buscan brillar

Pero su suerte cambiaría, ambos fueron incluidos en los rosters iniciales de la temporada 2021 con actuaciones impecables con sus respectivas novenas.

"Desde un principio me dijeron que venía a pelear un lugar y ayudar al equipo en cualquier situación. Creo que me ha ido bien, a lo mejor los números bateando no se reflejan tanto, pero me he sentido bien, he agarrado buenos turnos y fildeando he hecho buenas cosas.

"La competencia va a ser buena para que uno se impulse a ser mejor, a hacer mejor las cosas y, gracias a esas contrataciones, se ve que el equipo quiere ganar, quiere hacer bien las cosas y no quiere andar en los últimos lugares", comentó Ramón, de 26 años.

Luis, el menor de los hermanos, se llevó los reflectores en su primera aparición con Milwaukee al realizar una gran atrapada en el campo corto en la victoria 6-5 ante los Mellizos de Minnesota.

Ahora, con el pase anunciado ayer de Arcia a los Bravos de Atlanta, Urías se perfila como parador en corto titular con los Cerveceros.

"Si me quedo saludable todo el año, varias cosas buenas pueden pasar. Cuando yo llegué me dijeron lo mismo que a mi hermano, que estaba compitiendo por un lugar, yo creo que al final la competencia es contra uno mismo, tratar de ser mejor, de dar lo mejor de ti.

"Siempre quise jugar como shortstop, pero subiendo (a Grandes Ligas) me mandaron a segunda. Al principio no me gustaba la idea, pero le agarré cariño.

Ahora, se me complicó regresar (al campo corto), me tardé en volver a acostumbrarme porque mi brazo ya se había adaptado, pero siento que es mejor para mí estar en shortstop para tener mayor regularidad", expresó el beisbolista de 23 años.

En esta campaña de 162 juegos, ¿lograrán los Urías consolidarse en la MLB?

RECONOCEN A ACADEMIA

La Academia Alfredo Harp Helú es un lugar importante para los hermanos Ramón y Luis Urías, fue ahí donde ambos iniciaron su formación como beisbolistas profesionales.

"Creo que el éxito que estamos teniendo los jugadores de posición se debe a las academias allá en México, por ejemplo está (Isaac) Paredes, mi hermano Luis y yo, y creo que fue por las academias al principio de nuestras carreras que nos están haciendo mejores jugadores de posición a los mexicanos", dijo Ramón, el mayor de los Urías.

Ramón también adquirió experiencia con los Diablos Rojos del México, en la Liga Mexicana de Beisbol, y en la Liga Mexicana del Pacífico.

"Recuerdo algo que me decía Miguel Ojeda cuando era mánager de nosotros en Diablos Rojos: ´mientras uno tuviera el uniforme puesto siempre iba a tener la oportunidad de llegar a Grandes Ligas´".