Buscan blindaje legal para fiscal Mueller

Washington.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, anunció hoy que su partido buscará aprobar un blindaje legal para el fiscal especial Robert Mueller, si el actual procurador en funciones, Matt Whitaker, no se recusa de la pesquisa de la trama rusa.

"Si eso no pasa, nosotros los demócratas, tanto de la cámara baja como del Senado, intentaremos agregar una legislación ineludible a la ley de gastos para evitar que el señor Whitaker interfiera con la investigación de Mueller", dijo a la cadena CNN.

Schumer, senador republicano por Nueva York y quien se espera repita como líder en la próxima legislatura que inicia en enero, sostuvo que la legislación debe contar con apoyo partidista y destacó que algunos republicanos han hablado al respecto.

"No podemos permitir que interfiera con la investigación, así que no existe ninguna razón de que una legislación no pueda ser aprobada y agregada a la ley (de gastos)", insistió.

Whitaker, designado por el presidente Donald Trump como procurador interino en sustitución de Jeff Sessions, quien renunció a petición del mandatario, detonó críticas porque sugirió el año pasado un mecanismo para cortarle los recursos a la investigación de Mueller.

El nuevo procurador interino aseguró asimismo que no existe prueba de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016, a contrapelo de la opinión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que unánimemente acusaron a Rusia.

A raíz de la controversia, Trump declaró a los periodistas antes de partir con destino a Francia que no conocía a su procurador designado. Sin embargo, sus comentarios contrastaron con afirmaciones previas a la prensa en las que dijo conocer a Whitaker.

Analistas coincidieron que la designación del nuevo subprocurador interino obedece a que Trump y Whitaker mantienen el mismo tipo de críticas a la investigación del fiscal especial.

"Si (Whitaker) se queda habrá una crisis constitucional por inhibir a Mueller o despedir a Mueller, así que el Congreso tiene que actuar", reiteró Schumer.

En paralelo, un grupo de demócratas envió una carta este fin de semana al jefe de ética del Departamento de Justicia para pedirle que recomiende a Whitaker recusarse de la investigación sobre la injerencia electoral de Rusia.