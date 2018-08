Buscan aumentar pensión

viviana.cervantes@elmanana.com

Por lo menos 300 pensionados que reciben menos de 3 mil 500 pesos mensuales buscan aumentar sus ingresos con un bono de mil 500 pesos, los interesados, en su mayoría adultos mayores hicieron fila en las oficinas del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados,Pensionados y Adultos Mayores (MUNJP) para entregar comprobantes de pago al próximo gobierno federal.

´´Estas pruebas se las vamos a llevar a López Obrador para que el vea lo que estamos ganando, aquí hay salarios de 2 mil 800, 3 mil mensuales, queremos que vean lo que nos da el seguro social y que él decida si es justo que ganemos eso y más siendo personas mayores", mencionó Jaime Miranda Enriquez presidente del gremio.

Será el próximo 10 de agosto cuando él junto con otros representantes de los pensionados en lo local viajen a la Ciudad de México a entregar las listas.

Y es que aseguran, el dinero que reciben ahora no da para pagar los servicios básicos o llevar una dieta balanceada "Yo tengo 75 años y trabaje como obrero para una empresa, lo que buscamos es que se nos escuche, no es justo que nos den un salario bajo después de tanto tiempo trabajar, de tantos sacrificios" mencionó José, pensionado desde hace 10 años.

A los interesados no les importó formarse por hasta una hora esperando su turno bajo el sol y soportando las altas temperaturas en la calle Marsella frente al Canal Anzaldúas, donde la fila sumo por lo menos 20 adultos mayores "Está poquito difícil aguantar el sol pero no importa porque lo que queremos es recibir más dinero por el trabajo que ya hicimos, con nuestra pensión no podemos sostener nuestro hogar" dijo Ramona, pensionada desde hace 7 años.

Esta sería la primera vez que los pensionados y jubilados de esta ciudad fronteriza acuden a oficinas nacionales para solicitar un aumento, así lo aseguró Miranda Enriquez "Hay compañeros que están pensionados con 800 pesos, imagínese qué hacen con ese dinero, con trabajos alcanza para la despensa del mes, imagínese si tiene luz, gas, cable, no hay oportunidad de tener internet o vehículo".

Desde el pasado lunes y hasta el día de hoy miércoles se recibirán documentos de los pensionados interesados, por lo que hicieron un llamado a quienes reciben poco para sumarse.