Buscan alternativas para aliviar vialidad

´´Necesitamos no nada más crear puentes en el boulevard Hidalgo, no solamente tres o cuatro, si no también crear alternativas por sectores y abrir nuevas vialidades que puedan descargar los boulevares´´. Leonel Cantú Castillo, titular del COPLADEM.

Ante el caos vial que se presenta en la ciudad, sobre todo en el área de los parques industriales y bulevares, autoridades proyectan diversas alternativas que contemplan rutas alternativas del transporte público, ciclovías y puentes vehiculares, que son necesarios para mejorar la circulación de la ciudad, pero sobre todo trabajar en lo que ya se tiene.

La estrategia de Movilidad y Conectividad de el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) contempla trabajar con el Estado, para crear rutas alternativas que vayan de un punto a otro, además de mejorar la vialidad en la zona centro, ya que hay más de 23 rutas que llegan al primer cuadro de la ciudad -que congestiona el tráfico- y la creación de puentes vehiculares.

Leonel Cantú Castillo, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, comentó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, presentó el proyecto de hacer un paso a desnivel en el boulevard Hidalgo, a la altura del IMSS, pero fue el año pasado y ahora se tienen que presentar nuevos proyectos.

"Seguimos en espera del proyecto, sabemos que el puente nuevo que se hizo ha ayudado mucho a la vialidad, definitivamente uno (un puente) es un esfuerzo nada más de todo lo que se necesita en la ciudad, yo creo que tentativamente hablando con la secretaria de Obras Públicas para que podamos agilizar y desahogar el tráfico de la ciudad, necesitamos no nada más crear puentes en el boulevard Hidalgo, no solamente tres o cuatro, si no también crear alternativas por sectores y abrir nuevas vialidades que puedan descargar los boulevares, ", dijo.

LA IDEA ES UTILIZAR MÁS EL LIBRAMIENTO A MONTERREY

La mayoría de los automovilistas utilizan el boulevard Hidalgo y Morelos, por lo que son necesarios otros accesos, por lo que el plan, es utilizar más el libramiento a Monterrey.

Dentro de los compromisos de la agenda 2030, es crear circuitos internos de la ciudad para que la gente no tenga que recorrer toda la ciudad y crear sustentabilidad, por lo que priorizar al peatón también es de gran importancia.

"Tenemos que hacer que el libramiento se convierta en el principal conductor, no solo de la carga pesada de la ciudad, si no también de los peatones, poner semáforos inteligentes en determinados horarios para mejorar la afluencia, es pensando en el tráfico vehicular, pero tenemos que pensar en el tráfico del peatón", expresó.

EL CAOS VIAL EN PARQUES INDUSTRIALES

Las entradas y salidas de los parques industriales es donde más se genera congestionamiento vial, del parque del Norte salen a los bulevares hasta la Río Purificación, boulevard del Maestro y que se pega al boulevard Hidalgo o Morelos, además del Centro.

"También tenemos el parque colonial, donde tenemos mayor conflicto es los centros de trabajo, ahí necesitamos las rutas dedicada del transporte de personal, necesitamos un transporte donde se suba la gente y la deje directo en su colonia, que no tenga que irse parando en cualquier punto de la ciudad porque genera mucho desorden", recalcó.

NOTICIAS RELACIONADAS Evaluarán presupuesto para nuevos puentes

Propone CMIC el cambio de sentido a varias vialidades

Leonel Cantú Castillo, comentó que en los parque industriales los trabajadores salen de la planta en un mismo carro de algún trabajador, y de ahí llegan a la parada del transporte, en donde toman el microbús, pero se requiere un solo camión para que puedan llegar a su destino.

"No tenemos rutas dedicadas, rutas que vayan de un punto a otro, sin hacer escalas y que la gente se pueda desplazar, necesitamos trabajar mucho con la sociedad civil, iniciativa privada, ya que los impulsores son del sector privado y el gobierno tiene que ser un facilitador, falta mucho por hacer pero vamos bien encaminados", apuntó.

Plan Integral de Movilidad

>Reordenamiento de rutas existentes

>Evaluar alternativas para optimizar la conectividad

>Mejorar movilidad de mercancías incluyendo carga y descarga

>Red de ciclovías en áreas de influencia menor en una primera etapa para posterior hacer una red urbana de movilidad

PUENTES. Se requieren puentes para mejorar la vialidad.

UN RETO. Es necesario contar con más alternativas para la vialidad.