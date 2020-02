Buscan al agresor de madre de familia

Valle Hermoso, Tam.- Elementos de la Policía Ministerial Investigadora, buscan a un sujeto de nombre Orlando "N" originario del poblado Anáhuac, el cual es acusado de atacar con un arma blanca a una joven madre de familia de nombre Ailady "N" de 33 años de edad, quien el pasado lunes recibió 22 puñaladas en su cuerpo.

El comandante Francisco Rodríguez, de la Policía Ministerial Investigadora, dijo ayer vía telefónica, que aún no tienen detenido nadie por el caso del ataque a puñaladas a una dama, dijo que el probable responsable está prófugo de la justicia y que esperan que salga la orden de aprehensión para hacerla extensiva en todo el estado y los vecinos.

Orlando "N", ex pareja de Ailady, acudió la mañana del lunes a la Secundaria Técnica número 14 del poblado Anáhuac, en donde se encontraba su ex mujer y al discutir con ella no le pensó en sacar una arma blanca y apuñalarla.

Ailady, confesó que su ex pareja ya la había amenazado e incluso había dicho que después de matarla él mismo se quitaría la vida, sin embargo no ha sido localizado ni vivo ni muerto.

El caso ha conmocionado a toda la comunidad y mientras la mujer víctima del ataque se sigue recuperando, ha manifestado el gran temor que tiene de que el atacante regrese a terminar su propósito o pueda lastimar a algunos de sus hijos.