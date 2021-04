Buscan afianzar venta de materiales en línea

La app de origen colombiano arrancó operaciones este mes en la Ciudad de México, en donde ya cuenta con una bodega de 4 mil metros cuadrados en Tlalnepantla, con cerca de 200 empleados, con lo que buscan proveer de insumos a los ferreteros minoritas.

Noticia Relacionada Dice Pfizer que vacuna es eficaz contra variante sudafricana

Andrés Ramírez, director general de Tül, explicó que si bien no son la opción más barata del mercado, su oferta comercial radica en hacer entregas sin mínimo de consumo, en menos de 24 horas y hasta ofrecer incentivos de lealtad a los compradores.

"Tül trae una propuesta que ayuda a que no se tenga tanto inventario, no necesitas llevarte los 40 bultos de cemento, llévate lo que necesitas, no pedimos órdenes mínimas. Adicional, tenemos una plataforma en la que el ferretero puede comprar todo muy rápido, no pierde tiempo llamando a 10 distribuidores.

"Nosotros donde hacemos dinero es en la intermediación entre el productor y el ferretero. Lo que pasa es que metemos mucha tecnología y eso nos permite tener logísticas muy eficientes", acotó el directivo.