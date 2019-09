Buscan acabar con el grito homofóbico

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga van en contra del grito de "Ehhh puto".

La asamblea de dueños de la Liga MX aprobó hoy la implementación de una campaña informativa y de concientización para erradicar expresiones discriminatorias de los estadios.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la FMF, Yon de Luisa, presidente del organismo, y Enrique Bonilla, mandamás de la liga, establecieron que es importante erradicar el grito porque, además del tema discriminatorio, podría afectar a la Selección Nacional rumbo al Mundial de Qatar 2022, por lo que la Liga y a la FMF elaboraron un plan de acción.

Enrique Bonilla explicó que, en caso de registrarse algún acto discriminatorio, se realizarán advertencias mediante el sonido local y en las transmisiones de radio y televisión durante los partidos de la Jornada 11 a la 14 del Apertura 2019, mientras que a partir de la Fecha 15 comenzarán a aplicarse las sanciones.

"Buscamos erradicar cualquier tipo de expresión racista y de discriminación. Durante los encuentros estaremos haciendo señalizaciones específicas de qué es lo que acontecería de aplicarse las reglas, a través del sonido local, de las pantallas, darle un aviso a la afición de qué haría el árbitro en esa situación", dijo

"En caso de que se repitiera, se hará saber que en ese momento el árbitro suspendería el partido y llevar a vestidores a los jugadores. En caso de una reincidencia, que fuera la tercera, se hará de conocimiento que el club se ha hecho merecedor a que el próximo partido de local se juegue a puerta cerrada".

Esto mismo se hará en el partido del 15 de octubre en el que la Selección Mexicana enfrentará a Panamá en el Estadio Azteca por la Liga de Naciones de Concacaf.

"Si no tenemos resuelto este problema previo a los partidos eliminatorios de la Copa del Mundo de Qatar 2022, estaríamos poniendo en riesgo el poder ser castigados con la pérdida de puntos y, en el peor de los casos, con la eliminación del torneo calificatorio", señaló Yon de Luisa, presidente de la FMF.

"No estamos en estado de emergencia, pero si no lo resolvemos , tendremos problemas y no queremos llegar ahí. Por eso de manera pro activa la LIGA MX y la FMF trabajarán de manera conjunta.

Los cambios en el código disciplinario de la FIFA, que estipulan como sanciones para una primera infracción el jugar un partido con espectadores limitados, y en caso de reincidencia la prohibición de jugar en ciertos estadios, deducción de puntos, pérdida de partidos, jugar a puerta cerrada, expulsión de un torneo y la remisión a una División inferior.

En la Ligue 1 de Francia ya se han suspendido partidos, aunque han sido por temas raciales.

Estas son las medidas y sanciones

1. Aviso en el sonido local y sacar del estadio a toda persona que grite.

2. Suspensión del partido durante 5 minutos y retirar a toda persona que grite.

3. Suspensión del partido, retirando a los jugadores del terreno de juego durante un tiempo razonable y retirar a toda persona que grite.

4. Multa en caso de gritos de porra visitante.

5. Próximo partido de local a puerta cerrada.

En caso de la Selección Nacional de México estas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de octubre en el partido a celebrarse en el Estadio Azteca ante Panamá, mientras que, en el caso de la liga se aplicarán a partir de la Jornada 15.