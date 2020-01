Buscan a tiradores de Año Nuevo

En las balas disparadas al aire, salen a una velocidad entre 300 a mil metros por segundo, dependiendo del calibre, y bajan a una velocidad de 50 a 200 metros por segundo.¨ Gus Reyna, de la Oficina del Sheriff

Weslaco, Tx.

El día de ayer se pudo retirar una bala que alcanzó a un menor del condado de Cameron durante los disparos de celebración, a pesar de que las autoridades habían advertido a quienes realizaran esa actividad.

El Jefe Adjunto Gus Reyna de la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron había informado que este lunes 13 de enero el menor sería remitido a cirugía, tras ser alcanzado por una bala perdida en medio de la celebración.

El niño de 2 años fue golpeado en la espalda mientras jugaba afuera de su casa y afortunadamente no resultó con heridas de gravedad y fue programado para cirugía una vez que se verificara que no la bala no había tocado órganos vitales.

Esa misma noche, otro hombre de 22 años también fue alcanzado por disparos de celebración al recibir un balazo en el pie.

SEÑALAN ESPECIALISTAS

"En las balas disparadas al aire, salen a una velocidad entre 300 a mil metros por segundo, dependiendo del calibre, y bajan a una velocidad de 50 a 200 metros por segundo, un poco más bajo, pero lo suficiente para penetrar el cuerpo humano", señalan los especialistas.

Las investigaciones continúan, aunque se revisa el calibre de las balas para identificar a los sospechosos de ambos incidentes.