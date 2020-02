Buscan a mujer que sustrajo a Fátima

Ciudad de México.

La Fiscalía de la Ciudad de México ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien dé información sobre una mujer que podría haber sustraído a la niña Fátima, quien luego apareció muerta.

En un mensaje, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía, indicó que en cámaras se observa cómo una mujer es quien recoge a la pequeña en la escuela, antes de que arribara su madre.

"(La Fiscalía) ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer que de acuerdo con material de videograbaciones recopilado por policías de investigación es quien recoge a la pequeña de la escuela", informó.

Agregó que según pruebas de genética, el cuerpo hallado coincide con datos genéticos de la madre de la niña Fátima.

ACUSAN FALLA DE AUTORIDAD

Familiares de Fátima, menor víctima de feminicidio en Tláhuac, acusaron dilación e incapacidad de las autoridades para activar los protocolos tras su desaparición.

En cuanto notaron la ausencia de la niña, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para realizar la denuncia, detallaron, pero la Alerta Amber fue activada hasta el día siguiente.

"Si hoy Fátima no está con nosotros es porque no se siguieron los protocolos que se debían seguir, fue porque las autoridades no dieron la atención que se debía de dar.

"No es posible que haya pasado tanto tiempo, no es posible que la familia haya reunido todas las pistas, no es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella", reclamó Sonia López, tía de la víctima.

Los deudos también criticaron que las autoridades de la escuela permitiera que alguien desconocido se llevara a la pequeña.

"El protocolo en las escuelas revísenlo porque están permitiendo que los menores salgan y los padres no estén ahí para recibirlos", abundó la mujer.

VELATORIO EN TULYEHUALCO

Vecinos y familiares acuden al velorio de la niña Fátima, quien fue hallada muerta en Tláhuac tras ser reportada como desaparecida.

La tarde de este lunes, los restos de la menor llegaron a un domicilio en la calle María Dolores Obregón, en la Colonia Tulyehualco, en la Alcaldía de Xochimilco.

Según videos difundidos este lunes, la menor de siete años fue sustraída por una mujer a la salida de la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, donde acudía a tomar clases.

En tanto, la Secretaría de Educación de Pública inició una investigación administrativa hacia la institución por permitir que la niña se quedara sola afuera de las instalaciones.

El cuerpo de Fátima fue encontrado este fin de semana dentro de bolsas negras, en una terracería de la Alcaldía de Tláhuac.

DEMANDA JUSTICIA

En el Instituto de Ciencias Forenses, María Magdalena, madre de Fátima, menor de edad encontrada muerta en la alcaldía Tláhuac, exigió justicia por su hija, sin embargo, se negó a establecer diálogo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al lugar también llegó la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, pero ante los dichos de la funcionaria sobre que los padres de Fátima carecían de sus facultades mentales, María Magdalena lo negó.

"No estoy loca. Cada uno de ustedes que se burle, mañana pueden ser sus hijas", espetó

La madre señaló como presunto responsable a un sujeto identificado como Alan, quien ya le habría hecho daño a otros miembros de la familia.

Entrevistada por Ciro Gómez Leyva, Godoy informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, una mujer se habría llevado a Fátima de la escuela Enrique Rébsamen, en Xochimilco, el pasado 11 de febrero.

"El padre de la niña padece demencia senil, y su madre tiene una enfermedad mental", dijo la funcionaria, la fiscal capitalina.