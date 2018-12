Buscan a excursionista en La Huasteca

Un operativo de búsqueda se realiza en la zona de la Huasteca por parte de personal de Protección Civil de Nuevo León y Santa Catarina debido al reporte de un excursionista extraviado.



El operativo se realiza desde anoche y esta mañana se reanudó la búsqueda de un hombre identificado como Eduardo López, de 34 años.



Personal de rescate informó que el excursionista es habitante del municipio de Guadalupe y solicitó el auxilio argumentando no conocer la ruta.



El paseante refirió que no cuenta con ningún tipo de lesión y únicamente solicitó apoyo para descender de la sierra.



Dijo además que contaba con poca agua y que se encontraba a 5 kilómetros del acceso al parque.



Elementos del Grupo Jaguares acudieron apoyándose con un dron para tratar de localizar a la persona por vía aérea.



A las 9:30 horas se informó que el hombre ya habría sido ubicado, pero aún no han descendido.