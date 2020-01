Buscan a estudiante de 16 años desaparecido

San Benito, Tx.

La policía de San Benito pide ayuda a la comunidad para dar con el paradero de Fernando Martínez Jr., un estudiante de 16 años residente en esta localidad. El no regresó a casa desde el 20 de enero del año en curso y no ha tenido ningún contacto con su familia y se teme que haya sido víctima de algún delito. Desde su desaparición cuando salió a una reunión y no regresó, su familia reportó al desaparecido pero la policía carece de datos que puedan dar con él. El menor mide alrededor de 1.7 metros y pesa unos 63 kilos. Tiene ojos color café y su cabello es negro. Si usted tiene alguna información que pueda servir a las autoridades para su localización, llame al teléfono 956-361-6480 con el oficial Erasmo Garza, quien está a cargo de la investigación.