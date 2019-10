Buscan 57 presidencia de CNDH

El viernes pasado cerró el plazo para que los aspirantes entregaran al Senado de la República sus documentos de registro.

Entre las personas que buscan ser el próximo Ombudsperson nacional para el periodo 2019-2024, está Michael Chamberlin, consejero consultivo de la CNDH; y José de Jesús Orozco, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



También Elizabeth Lara, coordinadora de la oficina foránea de la CNDH en Oaxaca y quien es respaldada por el padre Alejandro Solalinde, y Carlos Pérez, ex coordinador de derechos humanos de la Presidencia de la Suprema Corte.



El próximo jueves, el Senado publicará la lista de los aspirantes que sí cumplieron los requisitos necesarios para aspirar a dirigir la CNDH, y al día siguiente, también en la Cámara alta, habrá un foro con organizaciones civiles para revisar el perfil de los candidatos.



El viernes pasado, el actual Ombudsman, Luis Raúl González Pérez anunció que no buscará su reelección, por lo que el resto de la Administración de Andrés Manuel López Obrador será revisada en temas de derechos humanos por una nueva persona.