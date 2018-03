Buscan 32 venezolanos asilo en la zona sur de Tamaulipas

Madero, Tam.

Tras huir del régimen de Nicolás Maduro, 32 venezolanos se encuentran en la zona sur de Tamaulipas y buscan el refugio por razones humanitarias, sin embargo se han topado con una serie de complicaciones en la que están en amenaza de ser retornados a su país.

La Presidenta de la Asociación Conexión Joven Marbella Bernal, informó que los 32 extranjeros han llegado a México de forma legal, sin embargo no pueden trabajar, estudiar o incluso obtener la licencia de manejo, pues no cuentan con un número de CURP que para las autoridades mexicanas es indispensable, “se les han cerrado las puertas en todos lados y eso no puede ser posible. Las autoridades Migratorias no hacen nada al respecto para que puedan vivir como un ciudadano”.