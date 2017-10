Busca EUA extradición de Eugenio Hernández

Cd. de México.- Estados Unidos quiere la extradición del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, detenido hoy en Ciudad Victoria, al que ahora acusa no solo por lavado de dinero, sino también por defraudar a tres bancos de ese país.



Hernández enfrenta, desde marzo de 2014, una orden de aprehensión en una Corte federal de Corpus Christi, Texas, por operaciones con dinero presuntamente desviado del erario, como parte de la cual se busca decomisar bienes por 30 millones de dólares y cuatro propiedades valuadas en 4.1 millones de dólares.



El caso en Corpus Christi estuvo sin movimientos durante dos años, pero actividad reciente indica que el Departamento de Justicia quiere la extradición de Hernández y su cuñado y coacusado, Oscar Manuel Gómez Guerra, de cuyas actividades el ex Gobernador siempre ha buscado deslindarse.



El pasado 16 de agosto, la Fiscal Julie Hampton, la más activa persecutora de delitos cometidos por funcionarios mexicanos en Estados Unidos, solicitó a la Corte copias certificadas de las nuevas órdenes de aprehensión.



"Estados Unidos está buscando la extradición de los acusados", informó Hampton, y las copias certificadas son necesarias para el trámite ante el Gobierno de México.



La Corte entregó de inmediato las copias, en un procedimiento similar al que Hampton siguió para tramitar la extradición de otro ex Gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, actualmente preso en Italia.



El 8 de febrero de 2017, el Departamento de Justicia presentó una nueva versión del dictamen o acusación contra Hernández y Gómez, que ahora enfrentan un total de tres cargos, pues al lavado se sumó fraude en agravio de los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce.



Según la nueva acusación, Hernández y Gómez "mintieron a los bancos sobre las fuentes de sus ingresos para movimientos de México a Estados Unidos, que resultaron en el fondeo de múltiples cuentas en Inter National Bank".



Agrega que los acusados "ejecutaron un esquema para defraudar a los tres bancos, y así obtener fondos y créditos".



La Fiscalía quiere decomisar tres residencias en McAllen, Texas, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una más en Austin, en el 2001 de la Avenida Cueva de Oro, cuyo valor comercial actual es de 2.3 millones de dólares y nunca ha estado a nombre ni de Hernández ni de Gómez.



En la Corte de Corpus Christi también se ventiló el proceso contra el empresario Guillermo Flores Cordero, quien se declaró culpable de lavado de dinero.



En ese caso, Estados Unidos decomisó en noviembre de 2015 una cuenta en Inter National Bank con 3.8 millones de dólares, presuntamente provenientes de pagos hechos por Gómez Guerra durante la Administración de su cuñado, para la compra de un terreno de 408 hectáreas en Reynosa valuado en más de 20 millones de dólares.