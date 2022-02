Busca Zona Maco reactivar el mercado del arte

Objetivo medular, pues los encuentros feriales a nivel internacional representan para las galerías, según The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2020, el 40 por ciento de sus ventas anuales. "Tenemos una expectativa positiva", asegura a REFORMA García, fundadora del encuentro que tiene sus orígenes hace 20 años en Monterrey. "Al regresar al formato presencial, lo hacemos también con la intención de seguir fomentando el coleccionismo". A pesar de las ausencias este año de pesos pesados como David Zwirner, Marian Goodman y Gladstone, galerías que optaron por acudir a Frieze L. A. desde 2019, o de Lisson, que este 2022 también apostó por la feria angelina, Zona Maco no palidece.

En esta edición, con más de 210 galerías, regresa, por ejemplo, la poderosa Gagosian, ausente en 2019, junto a otras galerías internacionales como Paul Kasmin y Marlborough. García incluso desestima que la cercanía de fechas entre ambos encuentros, tan cercanos geográficamente, les haya obligado a modificar estrategia alguna. "Zona Maco es la feria de arte más importante de Latinoamérica, por lo que se ha convertido en un puente entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con esto se ha creado una ruta en donde grupos de coleccionistas viajan a México para después ir a Frieze", defiende su fundadora. Este 2022, también afianzan su presencia en Zona Maco los espacios nacionales, como Kurimanzutto, OMR, Galería de Arte Mexicano, Hilario Galguera, Enrique Guerrero y MAIA Contemporary. La feria, además, ha descartado cancelaciones relacionadas con el Covid; acaso García reconoce un par, pero por cuestiones ajenas a la pandemia. Como tampoco han cancelado coleccionistas ni museos, asegura Juan Canela, quien, como director artístico del encuentro, comanda su primera edición presencial.