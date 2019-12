Busca trabajo para tratarse

Antonio Sánchez Hernández, de 76 años de edad, deambula por las calles de la ciudad en busca de trabajo "de lo que sea" para poder tener dinero y comprar unas ampolletas de insulina para controlar su diabetes.

"A diario salgo con la esperanza de que alguien me contrate. Hay ocasiones en que sí tengo suerte pero en la gran mayoría de las veces no pero gente de buen corazón al verme sentado en un banqueta, se acerca y me regala un peso, dos o más, cosa que yo se los agradezco mucho", dijo el apesadumbrado hombre que tiene su domicilio en la colonia El Nogalar.

Ayer fue abordado por este reportero en un estacionamiento de centro comercial ubicado por bulevar Hidalgo.

Trae consigo una carreola en la que carga un suéter y otras cosas personales y en la misma se observa un anuncio en cartón de "busco trabajo para comprar unas medicinas".

Hay veces que me canso de tanto caminar y me siento en algún lugar en espera de que haya alguien que me ocupe, contó

Dice que tiene qué comprar la insulina porque asegura que ha acudido a algunos centros de salud pero le dicen que ahí no tienen el medicamento y que ha tratado de inscribirse en el Seguro Popular pero no le dan cabida porque le piden la credencial de elector vigente.